La "Benedizione dei trattori": Grezzano celebra Sant'Antonio Abate

Grezzano, frazione del comune di Mozzecane, ha celebrato Sant'Antonio Abate nella mattinata di domenica 26 gennaio.

Una ricorrenza diventata da alcuni anni un appuntamento fisso per il mondo contadino ed entrata anche nella cultura dei giovani agricoltori, che viene festeggiata in diverse località.

In questo giorno viene dunque omaggiato il patrono degli animali, chiedendo una benedizione per i mezzi agricoli ed i frutti del lavoro contadino.