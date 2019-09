Il volto di Greta Thunberg ritratto con l'aratro su un campo a Castagnaro

È quello di Greta Thunberg il nuovo volto ritratto con l'aratro su un campo di Castagnaro dal land-artist veronese Dario Gambarin. La giovanissima attivista svedese in questi giorni è negli Stati Uniti per diffondere anche lì e personalmente il suo messaggio ambientalista. La ragazzina è diventata famosa in tutto il mondo per i suoi "scioperi per il clima", una forma di protesta che mira a sensibilizzare le classi dirigenti mondiali sul problema dei cambiamenti climatici. Una protesta che si è diffusa soprattutto tra le giovani generazioni e che ha raggiunto anche Verona.

Gambarin ha voluto omaggiare a modo suo Greta Thunberg, solcando anche una scritta accanto ai lineamenti della giovane attivista per il clima. «Hope in the land, Greta», ha scritto l'artista veronese, che in italiano si può tradurre in: «Speranza nella terra».