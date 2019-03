Lazise, con un gratta e vinci da dieci euro si intasca mezzo milione

Ha acquistato un gratta e vinci da dieci euro e ha vinto mezzo milione. Difficile per un pensionato gardesano dimenticarsi di martedì scorso, 5 marzo, quando è entrato nella tabaccheria Residori di Lazise e ha preso un gratta e vinci della serie "Il Milionario". L'uomo ha grattato e non credeva di aver vinto sul serio, come riportato da BresciaToday. Il fortunato vincitore è uscito dalla tabaccheria ed ha parlato con una commerciante della zona che gli ha confermato la vincita. Vincita che non sapeva come ritirare ma che sapeva come impiegare. Il pensionato infatti donerà tutti i soldi vinti ai quattro figli.