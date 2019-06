Ciclismo ancora protagonista a Verona: viabilità modificata nel weekend

A Verona un nuovo fine settimana all’insegna della bicicletta con la ‘Granfondo Alé La Merckx’.

Domenica 9 giugno, con partenza da piazza Brà, torna tra le vie cittadine la 13a edizione della manifestazione dedicata al leggendario ciclista belga Eddy Merckx, che prevede due percorsi: la Granfondo di 125 km per 2540 m di dislivello e la Mediofondo di 81 km per 1390 m di dislivello.

La gran fondo sarà preceduta, sabato 8 giugno, dalla pedalata ecologica ‘Romeo e Giulietta’.

L’evento, con partenza ed arrivo in via Pallone, si snoderà lungo ponte Risorgimento, lungadige Cangrande, Torricelle e ponte Castelvecchio.

Presenti alla conferenza stampa di presentazione degli eventi, l’amministratore delegato della società ‘Alé’ Alessia Piccolo e il direttore del Cerris Elmer Soffiati, con i ragazzi della squadra.

Alla pedalata parteciperà, per la prima volta, anche la squadra ciclistica della cooperativa sociale Cerris che, attraverso un progetto riabilitativo sostenuto dall’Ulss 9, punta alla stimolazione e recupero degli ospiti del centro attraverso lo sport.

«Un nuovo fine settimana all’insegna del ciclismo – sottolinea l’assessore allo Sport Filippo Rando –, che evidenzia ancora una volta il forte legame di Verona con il mondo della bicicletta. Un doppio appuntamento per gli appassionati delle due ruote che potranno apprezzare le bellezze del territorio veronese lungo i magnifici percorsi realizzati in città e sulle strade della provincia».

PROVVEDIMENTI VIABILISTICI

Per consentire la realizzazione della ‘Granfondo Alé La Merckx’ saranno attivi nella giornata di domenica 9 giugno i seguenti provvedimenti:

Divieto di sosta, dalle ore 6 alle 8.30, in corso Porta Nuova, civici pari, nel tratto dall’intersezione con piazza Pradaval - volto San Luca all’intersezione con traversa piazza Pradaval, lungo i giardini; dalle ore 9 alle 14.30 in via Cipolla, lato civici pari, nel tratto tra via Volta e via Caroto.

Divieto di transito, per il tempo strettamente necessario al passaggio ciclisti, dalle ore 8 alle 9 in corso Porta Nuova, carreggiata sul lato dei numeri civici pari, Circonvallazione Oriani, Maroncelli, piazza Bacanal, via Lega Veronese, via Da Vico, viale Colombo, via Pancaldo, viale Caduti del lavoro, via Ca’ di Cozzi, via Preare, via Caovilla, via Sottomonte, largo Stazione Vecchia, via Valpolicella e altri Comuni per proseguimento del percorso.

Inoltre, dalle ore 9.30 alle 14.30, divieto di transito per il tempo strettamente necessario al passaggio ciclisti, in via Bonfadio (corsia direzione Porta Vescovo), via Cipolla (corsia direzione Porta Vescovo), via Caroto con arrivo località ‘Punta della Nave’, via Barana in prosecuzione di via Betteloni (eccetto residenti in tale tratto di strada e i residenti di via Caroto, diretti ai loro passi carrai).

Dalle ore 9.30 alle 14.30, solo durante il passaggio dei ciclisti, divieto d’accesso su via Cipolla, con direzione Porta Vescovo, per i veicoli provenienti da vie Cipolla, Biancolini, Rensi, Zamboni e Volta; su via Bonfadio, con direzione Porta Vescovo, per i veicoli provenienti dalle vie Carinelli, Da Velo, Dei Bombardi, Da Villafranca.

Informazioni sull’evento sul sito del Comune di Verona e su www.alelamerckx.com.

Nella giornata di sabato 8 giugno, sono questi i provvedimenti che verranno presi per la pedalata ecologica ‘Romeo e Giulietta’. Dalle ore 9.30 alle 11, per il tempo necessario al passaggio dei partecipanti, divieto di transito sul percorso: via Pallone, via degli Alpini, piazza Bra, corso Porta Nuova, piazza Pradaval, via Valverde, via Scalzi, stradone Porta Palio, via Saffi, via Lenotti, piazza Pozza, piazza San Zeno, via Porta San Zeno, piazza Bacanal, via Pontida, ponte del Risorgimento, lungadige Cangrande, lungadige Attiraglio, piazza del Porto, via del Ponte, via F.lli de Paoli, viale del Brennero, piazza del Porto, lungadige Attiraglio, lungadige Cangrande, lungadige Campagnola, lungadige Matteotti, viale D’Annunzio, via Nievo, via Marsala, viale dei Colli, via Santa Giuliana, via Torricelle, via Castel San Felice, via Nievo, viale D'Annunzio, via Prato Santo, lungadige Campagnola, ponte Castelvecchio, corso Castelvecchio, stradone Porta Palio, via Scalzi, via Valverde, piazza Pradaval, corso Porta Nuova, via Battisti, via Montanari, via Adigetto, via Pallone, piazzale Maestri del Commercio.

L’accesso al Pronto Soccorso dell’Ospedale di BorgoTrento sarà mantenuto da lungadige Attiraglio, tramite corsia dedicata e separata da transenne.