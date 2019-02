Grandi nomi del ciclismo e della mountain bike al Cosmobike 2019

Basso, Gimondi, Moser, Saronni, Argentin, Bugno, Cipollini e la campionessa di mountain bike Teocchi sono alcuni dei grandi nomi presenti alla Fiera di Verona per la due giorni di Cosmobike 2019, il festival della bici in programma sabato 16 e domenica 17 febbraio, dalle ore 9.30 alle 20.

Dalla bici da strada alla mountain bike, fino alla e-bike, la bicicletta diventa l'assoluta protagonista di una rassegna sempre più coinvolgente per gli appassionati anche grazie ad un intero padiglione dove i visitatori possono testare gli ultimi trend in un percorso ad ostacoli. Inoltre, la collaborazione con La Gazzetta dello Sport permette ai bike-lover di vivere un fine settimana insieme ai campioni che li hanno fatti sognare.

Sabato 16 febbraio vede la presenza delle maglie rosa Giovanni Battaglin, Francesco Moser all'inaugurazione ed all'evento di presentazione delle tappe venete del Giro d'Italia. Nel pomeriggio, occhi puntati anche sul talento emergente con il team Scott che presenta il suo progetto rivolto ai giovani sportivi del domani con un focus su sette giovani campioni accompagnati in un processo di crescita dalle corse giovanili al professionismo. Alle 16, dentro il padiglione 4, si terrà il forum sull’evoluzione della bici da corsa organizzato da Pinarello spa con la collaborazione di importanti esperti sportivi.

I grandi nomi non possono mancare anche domenica, il festival della bicicletta infatti indossa la maglia azzurra in un’iniziativa, targata Maglificio Valcismon, che vuole raccontare la storia di una casacca simbolo per i corridori insieme agli iridati Baldini, Adorni, Basso, Gimondi, Moser, Saronni, Argentin, Brugno e Cipollini. Ma se la bici da strada ha i suoi grandi beniamini anche gli estimatori dei percorsi meno regolari non possono rimanere delusi. Sempre domenica pomeriggio, all'evento "Il futuro elettrico della mountain bike", lo storico marchio Bianchi e la campionessa Chiara Teocchi daranno vita ad un incontro per parlare del futuro e delle nuove prospettive di questo settore.