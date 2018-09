"Graffiti. Espressioni a colori 2018", centraline elettriche rinnovate da giovani writers

Si è concluso sabato il progetto "Graffiti. Espressioni a colori 2018" con un incontro/mostra insieme agli otto artisti che nelle ultime settimane hanno dipinto le pareti di tre centraline dell'energia elettrica a Valeggio sul Mincio (via dei Pittori, via San Pietro e Via Fratelli Cervi).

L'iniziativa è stata il prolungamento del precedente "Progetto Murales" ed è stata fortemente voluta dall'Assessorato alle politiche sociali, della famiglia e giovanili del Comune di Valeggio sul Mincio e realizzata in collaborazione con le Cooperative Sociali Tangram, I Piosi e la Cooperativa Sociale Azalea per i ragazzi dai 14 ai 18 anni.

I murales sono stati presentati anche attraverso una mostra fotografica: «Lasciamo che i giovani colorino il nostro paese. – ha dichiarato l’assessore alle politiche giovanili Marco Dal Forno – Con questo e altri progetti vogliamo accompagnarli ad essere protagonisti positivi del domani».