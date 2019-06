“Golosine 37136” accende il quartiere con nove serate di puro divertimento

Torna nella sua 15ª edizione la festa popolare “Golosine 37136”. Nove serate di divertimento, con spettacoli di musica, teatro e danza, in programma dall’8 al 16 giugno, in via Caccia e nel piazzale della parrocchia di Santa Maria Assunta.

Tutte le serate sono ad ingresso gratuito, con apertura degli stand enogastronomici alle 19.30 e l’avvio degli spettacoli alle 21.

Si comincia sabato 8 giugno, con l’esibizione del gruppo ritmico Chorus. E si continua domenica 9, con la serata latinoamericana dei ‘Muevete’; lunedì 10, con il ‘Cabaret’ di Flavio Oreglio; martedì 11, con il monologo di Roberto Mercadini ‘Noi siamo il suolo, noi siamo la terra’; mercoledì 12, con la musica del gruppo soul-swing-blues dei ‘Vittoria e i gorilla’; giovedì 13, con il tributo alla cantante Elisa del gruppo ‘Cure me’; venerdì 14, con la funky dance dello storico gruppo dei ‘September Groove’; sabato 15, con la serata rock della cantante dei Rezophonic ‘Alteria’. Domenica 16 giugno, chiusura manifestazione con l’imitatore Antonio Mezzancella, vincitore della trasmissione ‘Tale e quale show’.

Tutti i giorni, a partire dalle 20, per i più piccoli aprirà il “Villaggio dei bambini”, con giochi, attività ricreative e spettacoli a cura di Girella e Patata.

Sabato 8, domenica 9 e lunedì 10 sarà possibile provare i kart a pedali, mentre mercoledì 12 e giovedì 13 i piccoli potranno scoprire l’interessante mondo del rugby.

Per consentire la realizzazione dell’evento, dall’8 al 16, via Caccia sarà chiusa al traffico dalle 18 alle 24.

Informazioni e programma completo sul sito www.golosine37136.it.

La festa, realizzata dal ‘Circolo NOI VR 11 – Golosine’ in collaborazione con il Comune, è stata presentata mercoledì mattina dall’assessore al Decentramento Marco Padovani. Presenti il presidente della 4ª circoscrizione Carlo Badalini, per l’associazione “Circolo NOI VR 11 - Golosine” Leonardo Rebonato e Enrico Garnero ed il vice presidente di Amia Alberto Padovani.

«Una festa attesa ed apprezzata non solo dai residenti di Golosine ma da tutti i cittadini veronesi – afferma l’assessore Padovani –, che ogni anno partecipano numerosi ai tanti appuntamenti in programma. Con i suoi 15 anni di storia, infatti, questa manifestazione rappresenta ormai da tempo l’appuntamento che da inizio all’estate».