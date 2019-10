Dopo il successo estivo, “GO! Passeggiate in Lessinia” torna per l'autunno

È stata presentata giovedì 17 ottobre nella Sala Rossa dei Palazzi Scaligeri, la seconda edizione del progetto “GO! Passeggiate in Lessinia”, realizzato dal Consorzio Pro Loco della Lessinia, in collaborazione con i Comuni promotori del progetto “Destinazione Lessinia” e con il contributo del GAL Baldo Lessinia.

Alla conferenza stampa sono intervenuti Stefano Marcolini, consigliere provinciale; Roberto Bicego, presidente del Consorzio Pro Loco Lessinia e diversi rappresentanti dei Comuni interessati dall’iniziativa e del GAL Baldo Lessinia

Dopo il successo della prima edizione estiva, che ha visto 1.500 presenze complessive con una media di 40/50 persone per ciascuna uscita, la versione autunnale di “GO! Passeggiate in Lessinia”, contempla numerose escursioni con guide o accompagnatori volontari, alla scoperta del foliage, dei panorami e della fauna della montagna veronese. In tutto 16 uscite, presentate in una brochure che contiene, inoltre, alcune indicazioni utili per l’escursionista.