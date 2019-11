All'Agsm Forum, il giuramento dei nuovi agenti della Polizia di Stato

Domani mattina, 27 novembre, con inizio alle 10.30, all'Agsm Forum di Verona avrà luogo la cerimonia del giuramento di fedeltà alla Repubblica dei 118 frequentatori del 206esimo corso della Scuola della Polizia di Stato di Peschiera del Garda.

L'intero corso, suddiviso tra le scuole di Peschiera, Alessandria e Trieste, per un totale complessivo di 670 poliziotti, è stato dedicato ai due agenti recentemente scomparsi nella questura di Trieste, Pierluigi Rotta e Matteo Demenego.

I nuovi agenti grideranno forte il loro «Lo giuro», alla presenza della bandiera della Polizia di Stato, del vicedirettore generale con funzioni vicarie Antonio De Iesu, della banda della Polizia, del prefetto di Verona Donato Cafagna, del questore di Verona Ivana Petricca, di molte autorità civili e militari, di familiari di vittime del dovere e dei tanti parenti che giungeranno da tutte le parti d'Italia per assistere al giuramento. Ma l'ingresso all'Agsm Forum sarà libero per tutti coloro che vorranno assistere a questo momento solenne.

Una preziosa cornice d'accompagnamento sarà garantita dalla presenta della Lamborghini Huracan, di alcune tra le più belle autovetture storiche della Polizia di Stato, nonché dalla partecipazione delle unità cinofile che, prima dell'inizio della cerimonia terranno un'esibizione dimostrativa.

Nella Scuola di Polizia di Peschiera del Garda, gli allievi hanno seguito un corso di formazione della durata di otto mesi, finalizzato ad assicurare loro una preparazione completa ed adeguata alle esigenze della società in cui andranno ad operare. Dal prossimo 11 dicembre prenderanno servizio nei diversi reparti e uffici dislocati su tutta la penisola per iniziare a svolgere quattro mesi di preparazione pratica presso vari reparti della Polizia di Stato che diverranno, poi, le loro sedi di trasferimento definitive.

Il superamento da parte degli allievi degli esami finali con ottimi risultati e la conseguita idoneità ai servizi di polizia, conferma l'alto livello culturale e professionale di questi giovani. E tra loro, alcuni agenti si sono particolarmente distinti: l'agente in prova Graziano Chiodi è giunto primo nella graduatoria nazionale, secondo posto per l'agente in prova Lorenzo Macchione e terzo posto del corso per l'agente in prova Alessandro Vinci.

Domani saranno, inoltre, premiati gli agenti: Daniele Aprile, distintosi nella materia di armi e tiro; Anas Balasri, distintosi nella materia di difesa personale; Rachele Loli, distintasi nella materia di tecniche operative nei servizi di Polizia; Valentina Tucci, distintasi nella materia di guida dei veicoli in servizio di Polizia.

Al termine della cerimonia il coro di bambini di Brescia «Un cuore di voci» eseguirà due brani musicali, utilizzando anche il linguaggio dei segni.

Infine, questa sera alle 20.45, sempre all'Agsm Forum si terrà l'evento organizzato in collaborazione con la Questura di Verona e il Comune di Verona: la Banda della Polizia di Stato offrirà a tutti i cittadini di Verona e ai parenti degli allievi, un concerto musicale, con leesecuzione di diversi brani musicali e marce. Ed anche per questo evento sarà presente il coro «Un cuore di voci».