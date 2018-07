Alla caserma Duca, il giuramento dei 400 volontari dell'esercito

Hanno giurato fedeltà alla Repubblica, sulla piazza d'armi della caserma Duca, i 400 volontari in ferma prefissata di un anno dell'85esimo Rav (Reggimento Addestramento Volontari) Verona, agli ordini del comandante Alessio Gabriele Degortes. Gli uomini e le donne del primo blocco 2018 hanno gridato il loro "Lo giuro" al cospetto della bandiera di guerra del reggimento ed alla presenza del comandante della scuola di fanteria Massimo Mingiardi e del comandante del centro addestramento volontari Giuseppe Faraglia.

La cerimonia ha visto la partecipazione delle massime autorità militari e civili del territorio veronese. Oltre 2.000 parenti e amici dei giurandi, giunti da ogni parte d'Italia, hanno voluto essere vicini ai loro cari in questo giorno così carico di significato. "Siate fieri della vostra scelta di vita - ha detto il colonnello Degortes - apprezzatela, vivetela con passione e difendetela da chiunque la metta in discussione".

Il generale Mingiardi, nel congratularsi con i volontari, ha voluto anche rivolgersi ai loro familiari. "Grazie per aver educato in modo esemplare i vostri figli e per averli affidati a noi - ha sottolineato - Siate orgogliosi della scelta dei vostri ragazzi e ragazze".

L'iter formativo dei volontari in ferma prefissata di 1 anno, giunti a Verona lo scorso 7 giugno, avrà la durata complessiva di 11 settimane per poi essere, finalmente, assegnati ai reparti operativi su tutto il territorio nazionale. Il giuramento rappresenta idealmente, per i volontari, il termine delle prima parte del corso basico e l'inizio della seconda, maggiormente dedicata alle attività pratiche e professionali.