Gli auguri di Sboarina e della Giunta, in attesa del festone in piazza Brà

Da Palazzo Barbieri sono arrivati gli auguri a tutti i veronesi da parte del sindaco Federico Sboarina e degli assessori della giunta, per un sereno 2020.

«Il 2019 – ha detto il sindaco Sboarina – è stato un anno importante e ricco di cambiamenti positivi per la nostra città. La crescita di Verona deve andare di pari passo con quella dell’intera comunità, per questo auguro a tutti i veronesi un 2020 sereno. Ad ogni singola famiglia auguro un nuovo anno pieno di soddisfazioni, con un pensiero speciale a chi è meno fortunato. L’Amministrazione è al fianco di ciascuno con l’obiettivo di fare sempre più grande la nostra comunità».

Il primo cittadino sarà in piazza Brà per il countdown del nuovo anno, dove si terrà la festa organizzata da Rtl che verrà trasmessa in diretta nazionale, alla quale parteciperanno alcuni ospito d'eccezione come i protagonisti di X-Factor e il cantautore Filo Vals.

Per garantire il regolare svolgimenti della manifestazione sono stati presi alcuni provvedimenti di sicurezza, come il numero chiuso di persone che possono accedere al "salotto di Verona", il divieto di vendere bevande in bottiglie di vetro e lattine e le limitazioni sui materiali pirotecnici.