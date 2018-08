Ex giudice veronese compie 90 anni, passati tra sentenze e articoli

Ha spento 90 candeline, ricordando una vita passata a scrivere sentenze e articoli di giornale. Classe 1928, Gianluigi Girardi, ex giudice del Tribunale di Verona e giornalista dal 1954, è stato festeggiato domenica mattina, assieme al fratello Desiderio, che tra qualche mese di anni ne compirà ben 94.

E, grazie ad una scommessa, era presente anche l’assessore ai Servizi sociali Stefano Bertacco.

Il figlio del signor Gianluigi, infatti, dopo il periodo di convalescenza che il padre ha dovuto affrontare nei mesi scorsi, in seguito alla rottura del femore, aveva scommesso con il papà che alla festa per il novantesimo compleanno sarebbe stato presente anche un rappresentante delle istituzioni. Detto e fatto. “È una gioia incontrare persone come il signor Girardi – ha detto Bertacco -, concittadini che hanno speso la loro vita a servizio della collettività, vivendo e vedendo i grandi cambiamenti che hanno coinvolto la nostra città. A lui vanno i nostri migliori auguri”.