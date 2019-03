Gite di primavera per gli over 60: il Comune di Verona apre le iscrizioni

Sono aperte da sabato 2 marzo le iscrizioni alle ‘Gite di primavera’ per gli over 60. L’iniziativa, organizzata dall’Assessorato al Turismo sociale, propone due occasioni di visita nelle città di Treviso e Torino.

Si parte il 28 marzo, con la proposta di navigazione sul Sile e visita alla città di Treviso. La quota di partecipazione è di 73 euro e comprende il trasporto in pullman, la navigazione con pranzo a bordo e la visita guidata del centro di Treviso.

Nelle giornate dal 17 al 19 aprile, è invece prevista la gita a Torino. Il prezzo, di 166 euro, include il trasporto in pullman, il pernottamento con pasti inclusi, la visita guidata del centro storico di Torino e l’ingresso al museo Egizio.

Possono partecipare i cittadini over 60 residenti nel comune di Verona e completamente autosufficienti.

Per Treviso sarà possibile prenotarsi collegandosi al sito del Comune o telefonando ai numeri 045 8077472 – 8078635 per la navigazione sul Sile.

Le prenotazioni per la gita a Torino, invece, avverranno esclusivamente per via telefonica ai numeri 045 8077472 – 8078635.

Entrambe le uscite prevedono un limite massimo di 100 iscritti.

Il programma completo è disponibile all’Ufficio Turismo sociale, in via Adigetto 10.