Gite organizzate per gli over 60 veronesi: lago di Como e Venezia le mete

Venezia e il lago di Como sono le mete delle gite che l’Assessorato al Turismo sociale ha organizzato, per il prossimo autunno, a favore degli over 60 veronesi. Entrambe le escursioni di un giorno permettono di visitare musei e località di grande interesse in compagnia e senza doversi preoccupare degli aspetti organizzativi del viaggio.

Le gite sono riservate ai residenti nel Comune di Verona che abbiano compiuto 60 anni di età e che siano completamente autosufficienti. È possibile iscriversi alle escursioni, fino ad esaurimento dei posti disponibili, a partire da mercoledì 24 luglio, collegandosi al sito www.comune.verona.it/turismosociale o telefonando ai numeri 045 8078635 – 8077472 – 8077056.

Chi fosse interessato a partecipare alla gita a Venezia può scegliere tra due date: 24 e 26 settembre, entrambe con 100 posti disponibili.

Il programma prevede trasporto in pullman GT da Verona, la navigazione in laguna lungo il canale della Giudecca fino a riva delle Zattere, la visita guidata di Palazzo Ducale, il pranzo a bordo a base di pesce e narrazione da parte della guida lungo il percorso. Nel pomeriggio, visita libera sull’isola di Burano. La quota di iscrizione è di 80 euro.

La gita sul lago di Como, invece, è in programma l’1 e il 3 ottobre (100 posti a disposizione a giornata). Il programma prevede trasporto in pullman GT da Verona, la navigazione sul lago, pranzo in ristorante a Bellagio e, nel pomeriggio, visita guidata nel centro storico di Como. La quota di iscrizione è di 72 euro.