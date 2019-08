Le gite per le famiglie con minori di Verona vanno avanti anche dopo l'estate

Non terminano con l’estate le occasioni per una gita fuori porta. L’Assessorato al Turismo sociale, infatti, propone tre escursioni, tra settembre e ottobre, dedicate alle famiglie con minori. L’iniziativa, riservata a chi risiede a Verona, permette di visitare a prezzi agevolati il castello di Gropparello (in provincia di Piacenza), Venezia e Padova.

È possibile prenotare la propria partecipazione a partire da lunedì prossimo, 26 agosto, e fino a esaurimento posti. Tutte le escursioni avverranno di domenica e prevedono la partecipazione gratuita dei minorenni, se accompagnati da un genitore.

La gita a Gropparello (22 settembre) propone, in mattinata, la visita al castello e al parco delle fiabe e, nel pomeriggio, la partecipazione alla festa dell’uva. I bambini potranno provare la pigiatura nei tini, mentre agli adulti sarà offerta una degustazione di vini. La quota d’iscrizione è di 40 euro.

La gita a Venezia (29 settembre) prevede la visita guidata della basilica di Santa Maria Assunta a Torcello e, poi, la visita libera dell’isola di Burano. È previsto il pranzo a bordo della motonave e la visita guidata del Sestiere di Castello. La quota d’iscrizione è di 40 euro.

Per la gita a Padova (13 ottobre), infine, il programma dà la possibilità di partecipare alla visita guidata dell’orto botanico e l’ingresso al planetario. La quota d’iscrizione è di 25 euro.

Le prenotazioni, riservate a famiglie con almeno un minore a carico, possono essere effettuate dal sito www.comune.verona.it/turismosociale o telefonando ai numeri 0458077472 – 8078635 – 8077056.

Si ricorda che è possibile iscriversi ad una sola uscita e che in caso di rinuncia la quota versata non è rimborsabile.