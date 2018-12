Ztl di Verona, giro di vite dal prossimo febbraio. Commercianti scontenti

La novità dovrebbe partire dal prossimo febbraio ma già non piace ai commercianti veronesi.

L'amministrazione comunale di Verona, per tutelare ancora di più la Zona a traffico limitato (Ztl), non vuole solo limitarsi a multare chi la viola senza permesso, ma anche chi resta al suo interno oltre l'orario consentito. Per farlo sfrutterà le telecamere dei varchi puntate sui veicoli che entrano ed escono dalla Ztl e chi sarà sorpreso ad uscire al di fuori dell'orario concesso sarà sanzionato.

«Una decisione che rischia di avere contraccolpi sulle imprese commerciali e della ristorazione», sostiene Confcommercio Verona per voce del suo presidente Paolo Arena. Per i furgoni di carico e scarico merci, Confcommercio individua un problema legato alle forniture dei negozi non alimentari che aprono tardi e che rischiano di doversi organizzare in modo diverso, anticipando i tempi con problemi legati alla gestione del personale e il potenziale aggravio del traffico prima delle 9, cioè negli orari di punta per il traffico cittadino.

Altro rischio, per Confcommercio Verona, è quello di una riduzione dei clienti destinati a ristoranti e locali del centro storico nella fascia serale.