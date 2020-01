La gelatiera-ciclista di Parona Giovanna tra le "tre corone" del ranking mondiale

La “Parona del gelato” sul tetto del mondo: la gelatiera-ciclista di Parona di Valpolicella, la campionessa Giovanna Bonazzi, è una dei due professionisti ad aver conquistato per il secondo anno consecutivo le “tre corone” del Gelato Festival World Ranking, la graduatoria mondiale permanente che definisce la classifica dei migliori gelatieri artigianali a livello planetario. Ideato dal Gelato Festival, il ranking (giunto alla seconda edizione) è stato presentato al Sigep di Rimini alla presenza dei più accreditati gelatieri italiani e internazionali.

Giovanna Bonazzi ha conquistato la seconda piazza assoluta con 213 punti, frutto della partecipazione a competizioni come la “All Stars” nel 2018, il “Carpigiani Day” e numerose tappe in Italia (Verona, Parma, Senigallia) e negli Stati Uniti (Boulder) con alcuni dei suoi cavalli di battaglia come la “Sbrisolona dei 12 apostoli” o il “Bacio di Romeo e Giulietta”.

Il Gelato Festival World Ranking vede censiti quasi 400 gelatieri e ha l’obiettivo di coinvolgere e mappare, una volta a regime, le oltre 100mila gelaterie del mondo. Chi raggiunge un punteggio particolarmente alto lo vede tradotto in “corone”, simbolo del successo raggiunto nel ranking, sulla falsariga della corona trionfale usata nella mitologia classica per simboleggiare la sapienza e la gloria - da una fino a un massimo di cinque. Attualmente, sono 35 i gelatieri “coronati”: di questi, 22 hanno conquistato una corona, 11 le due corone e due le tre corone: si tratta del romano di origini calabresi Eugenio Morrone e, per l’appunto, della veronese Giovanna Bonazzi.

Web: www.gelatofestival.com

