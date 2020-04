Il nuovo videoclip di Cremonini in quarantena: uniche location reali quelle del Parco Sigurtà

È uscito il nuovo video di Cesare Cremonini con la canzone "Giovane Stupida" che nelle scorse settimane è già stata trasmessa in radio. Il cantante bolognese ha scelto alcune location del Parco Giardino Sigurtà per realizzare un video colorato e divertente, «girato in condizioni assurde», come racconta il cantante sulla sua fanpage, poiché era appena iniziata la quarantena in Italia.

Il videoclip, infatti, è stato creato con una tecnologia particolare che ambienta Cesare Cremonini e la sua fidanzata Martina in location surreali. Parte di questo video è stato realizzato nel gioiello naturalistico di Valeggio sul Mincio in una fredda giornata di fine febbraio. Il Parco è infatti l’unica ambientazione reale che appare, e agli occhi più attenti è visibile il verde brillante del "Grande Tappeto Erboso" e la "Panchina degli Innamorati", che vengono avvolti dalle magie del 3d! «Grazie a tutte le persone e i professionisti, - afferma Cremonini - che hanno lavorato con grande passione, in condizioni assurde, a questo nuovo progetto video».

«È il primo video musicale che guarda al futuro senza piegare la testa, - spiega Cesare Cremonini - È il frutto del lavoro di decine di professionisti del mondo della musica e dei video che in tutto questo periodo, senza dire una parola, non hanno mollato un attimo perché guidati dalle idee, che vivono e generano nuova vita. Rientriamo dalla porta della gioia e dall’amore perché li cercheremo assetati dopo i deserti».

Attori protagonisti del videoclip di questo nuovo singolo, diretto dal regista veronese Gaetano Morbioli e nato dal soggetto ideato dallo stesso cantautore, sono proprio Cesare Cremonini e la fidanzata Martina Maggiore, alla quale l'artista ha dedicato la canzone. Un progetto che ha visto la partecipazione di oltre 20 professionisti, 34 ballerine e la loro insegnante, 7 ginnaste, due 3D artist e il barboncino Raf. Il risultato finale è stato possibile anche grazie alla collaborazione oltre che del Parco Sigurtà (che in passato ha ospitato altri cantanti italiani per realizzare videoclip come Biagio Antonacci e Gianni Morandi), dell'Urban Dancefloor e del Centro Danza.