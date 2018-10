Da Catania a Verona, gemellaggio tra scuole per le "Giornate della Legalità"

Gli studenti si fanno ambasciatori della legalità, da nord a sud. Venerdì mattina i ragazzi delle scuole medie dei Comuni catanesi di Licodia Eubea, Tremestieri e Sant’Agata Li Battiati, alcuni dei quali con addosso la fascia tricolore, sono stati accolti a Palazzo Barbieri. I giovani siciliani sono arrivati a Verona per un gemellaggio con le scuole di Zevio e Palù in occasione delle "Giornate della Legalità".

Ad incontrarli il vicesindaco Luca Zanotto e gli assessori alla Trasparenza Edi Maria Neri e all’Istruzione Stefano Bertacco. «Siamo felici di ospitarvi a Verona – ha detto Zanotto – e di essere parte di questo vostro percorso per la legalità. Siete il nostro futuro ed è fondamentale che la scuola vi dia queste opportunità, per far crescere in voi il senso civico e l’amore per il nostro Paese».

«A Verona l’amministrazione comunale ha voluto istituire un assessorato specifico ed è impegnata nel sostenere tutte quelle associazioni che operano per la legalità e la trasparenza – ha detto Neri -. Per questo l’incontro di oggi non può che renderci orgogliosi».

«Anche nelle scuole veronesi sono molteplici le proposte che vengono attivate per parlare agli studenti di legalità – ha concluso Bertacco -. È una soddisfazione vedervi con addosso il tricolore, sappiate che la politica è anche questo, rendersi parte attiva nel costruire e migliorare il proprio Paese».