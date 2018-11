Giornata pedagogica per la federazione delle scuole materne di Verona

Una giornata per indicare a docenti, coordinatori e comitati di gestione la strada maestra da seguire per educare. È questo il senso della Giornata pedagogica di avvio anno che Fism Verona, la Federazione italiana scuole materne che associa le scuole paritarie di ispirazione cattolica, ha svolto oggi, 24 novembre, al Cattolica Center di via Germania, 33.

«ZeroSei, un progetto possibile con passione e competenza educativa», il titolo dell'incontro, che dopo i saluti delle autorità e del vescovo monsignor Giuseppe Zenti e l'intervento del presidente Ugo Brentegani, ha avuto come protagonista Elena Luciano, ricercatrice e docente di pedagogia all'università di Parma.

In platea, gli operatori Fism, che nel Veronese conta 178 scuole, il 70% delle scuole dell'infanzia della provincia. Un pubblico composto dai rappresentanti degli oltre mille genitori e volontari che gestiscono le scuole e dalle 1.230 tra coordinatrici, insegnanti ed educatrici che ogni giorno a Verona accolgono quasi 15mila bambini tra zero e sei anni.

Dopo anni difficili in cui i tagli ai contributi statali, regionali e comunali, dovuti in quanto svolgiamo un servizio pubblico, hanno minato la sostenibilità del servizio, ora navighiamo in acque meno agitate - ha affermato Brentegani - Un po' di ossigeno che ci consente di non gravare sulle famiglie con aumenti delle rette che in alcuni casi, in passato, sono stati inevitabili per non interrompere il servizio ma ai quali cerchiamo fino all'ultimo di non dover ricorrere: non vogliamo diventare scuole per benestanti, siamo e restiamo scuole della comunità. Tanto più che nel Comune di Verona, su circa 80 scuole dell'infanzia, 34 afferiscono alla Fism e in provincia ci sono realtà in cui siamo i soli a svolgere questo servizio fondamentale. La sfida che ora ci attende è quella di ottimizzare le scuole dal punto di vista amministrativo e trasformarle in associazioni con personalità giuridica, in modo da alleggerire i gestori dalla responsabilità personale che finora era connaturata al loro ruolo, agevolando così il ricambio. Inoltre stiamo lavorando per arrivare a una certificazione della qualità delle nostre scuole, con standard pedagogico-qualitativi-amministrativi da verificare ogni due anni.