Giornata Nazionale sulla Sla, anche nel veronese bottiglie di vino solidali

Il centro commerciale "Le Corti Venete" di San Martino Buon Alberto sarà uno dei 150 punti in tutta Italia in cui sarà celebrata la Giornata Nazionale sulla Sla (sclerosi laterale amiotrofica), domenica prossima 16 settembre. I volontari di Aisla metteranno a disposizione delle bottiglie di vino Barbera d'Asti Docg ad un prezzo di 10 euro. Il ricavato andrà tutto in favore di chi quotidianamente si occupa dei malati di sla.

Potremo dare un aiuto e una risposta concreti ai bisogni di tante persone e far emergere le necessità dei malati che spesso non sono adeguatamente seguiti dal sistema sanitario e socio-assistenziale - ha commentato il presidente di Aisla Massimo Mauro - In molti territori italiani continuiamo a registrare ritardi nell'erogazione del Fondo Nazionale per la Non Autosufficienza e l'assenza di risposte tempestive e coerenti rispetto al quotidiano bisogno di cura. Le famiglie che sono costrette a vivere con la sla, soprattutto nella fase avanzata della malattia, non possono gestire la propria vita con risposte episodiche e frammentarie. Iniziative come queste diventano fondamentali per far riflettere sul cambio di prospettiva con il quale l'intero sistema dovrebbe prendere in carico queste famiglie che necessitano senz'altro di interventi competenti e specialistici di tipo sanitario ma devono anche poter contare su strumenti mirati al recupero dello svantaggio sociale che l'intero nucleo famigliare è costretto a subire.

I fondi raccolti saranno utilizzati da Aisla per sostenere e ampliare l'Operazione Sollievo, progetto che consiste nel sostenere gratuitamente i malati di sla con aiuti concreti come contributi economici per le famiglie in difficoltà che hanno bisogno di una badante e di strumenti per l'assistenza e consulenze psicologiche legali e fiscali.