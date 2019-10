"Giornata nazionale dell’Ordine di Malta", controlli gratis della pressione e glicemia

Salute, sociale, soccorso e spiritualità. Sono queste le quattro parole d’ordine che contraddistinguono l’operato dei volontari dell’Associazione nazionale dei Cavalieri dell’Ordine di Malta, la più antica missione medica nel mondo. Una lunga storia di assistenza e di aiuto al prossimo che, sabato 12 ottobre, in piazza Bra, dalle 9 alle 18, sarà ricordata per la prima volta anche a Verona in occasione della "Giornata nazionale dell’Ordine di Malta".

Un momento di festa che coinvolge 23 città italiane in cui, sabato, nelle piazze principali, saranno allestiti gazebo informativi dell’Ordine di Malta. In piazza Bra, in particolare, per tutta la giornata, sarà possibile effettuare in controlli gratuiti della pressione arteriosa e della glicemia. Sul posto, oltre ad un medico ed un infermiere, saranno presenti i volontari dell’Associazione nazionale dei cavalieri italiani dell’Ordine di Malta, dei Gran Priorati, del Corpo italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta e del Corpo Militare.

Presentazione in Comune della "Giornata nazionale dell’Ordine di Malta"

Il programma della manifestazione è stato presentato questa mattina in Municipio dal sindaco Federico Sboarina e dall’assessore Edi Maria Neri. Presenti l’ambasciatore del Sovrano Ordine di Malta in Etiopia e membro permanente dell’Unione Africana Paolo Borin e il vice delegato per Verona dell’Ordine di Malta Saverio Adilardi.

«La città di Verona – sottolinea il sindaco – è lieta di supportare l’Ordine di Malta in questa importante giornata. Da sempre vicini a chi più è nel bisogno, con la vostra attività rappresentate un punto di riferimento importante in ambito locale, ma anche nazionale ed internazionale. Permettetemi di ringraziarvi, anche a nome della città di Verona, per quanto avete fino ad oggi realizzato e continuerete a fare in favore di tanti cittadini in difficoltà».

«Una bella occasione per la cittadinanza – dichiara l’assessore Neri –, per incontrare i volontari dell’Ordine di Malta e conoscere le tante attività svolte in aiuto al prossimo. Con il vostro operato, infatti, siete da sempre in prima linea nel portare assistenza sanitaria e sociale in tutto il mondo. Un’attività realizzata sempre con il sorriso e una grande disponibilità ed apertura nei confronti di tutti». Ulteriori informazioni ed il programma completo della manifestazione sono reperibili sul sito dell'Ordine di Malta.