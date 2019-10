Bella partecipazione in piazza Bra alla Giornata Nazionale dell'Ordine di Malta

In occasione della Giornata Nazionale dell’Ordine di Malta, ospitata a Verona in piazza Bra, hanno fatto visita ai gazebi, oltre ai rappresentanti delle forze dell'ordine, anche il generale di corpo d'armata Giuseppe Nicola Tota, comandante del Comfoter, il vescovo di Verona Giuseppe Zenti e l'assessore comunale Edi Maria Neri in rappresentanza del sindaco. Quest’ultima si è sottoposta ai test di misurazione della pressione arteriosa, della frequenza cardiaca e della glicemia, cogliendo l'opportunità offerta a tutti i cittadini.

Ad animare lo stand i volontari del Corpo italiano di Soccorso e del Corpo Militare che, insieme ai barellieri e alle sorelle, hanno indicato come diventare volontari.