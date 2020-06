Per la Giornata mondiale, borracce in regalo per i donatori di sangue

Domani, sarà una festa silenziosa, ma non per questo meno speciale. Il 14 giugno, infatti, si celebra la Giornata mondiale dei donatori di sangue. Vista la particolarità del momento, Avis e Fidas non hanno potuto organizzare le tradizionali feste nelle piazze ma regaleranno a tutti coloro che domani andranno a donare il sangue una borraccia personalizzata. Un simbolo di riconoscenza che verrà distribuito nei centri trasfusionali di Borgo Trento, Negrar, Bussolengo e Zevio.

Nelle prossime settimane, verranno poi premiati i vincitori del contest «Donare? Un'arte!», lanciato dalle due associazioni proprio durante l'emergenza coronavirus. E il sindaco di Verona Federico Sboarina ha annunciato di voler organizzare una cerimonia per ringraziare i giovani artisti che hanno partecipato.

Già svelati i nomi di coloro che hanno realizzato le più belle opere: Roberto Massagrande per il miglior video; Giulia Benedetti per la più bella foto; nella sezione disegni, invece, ha visto primeggiare i fratelli Emma, Paolo e Zeno Salani, così come Marco Cerpelloni e Giacomo Lerco.

«Donare il sangue è la massima espressione di solidarietà verso gli altri - ha detto Sboarina - Il nostro territorio è da sempre famoso per il suo volontariato, ma nel caso dei donatori di sangue l'atto di generosità è ancora più grande, in tanti l'hanno dimostrato anche durante l'emergenza. Ringrazio tutti coloro che hanno continuato a donare, così come quanti inizieranno dando prova del forte senso di comunità che c’è nella nostra città. Quest'anno la festa programmata non si terrà per i soliti motivi del distanziamento sociale, ma il Comune è a disposizione per organizzare almeno la cerimonia di premiazione dei vincitori del contest lanciato durante l'emergenza sanitaria».

Ogni anno a Verona sono circa 3.500 i nuovi donatori e 5mila le donazioni mensili. Sono in totale 31mila i donatori veronesi per circa 65mila donazioni l'anno, con una media di 2,2 prelievi a testa.

Durante il lockdown, tra marzo e aprile, sono calate per le difficoltà di spostamento delle persone ma anche su richiesta dei centri, dato il ridotto consumo di sangue. Con la ripartenza, in maggio sono state registrate 300 donazioni in più rispetto allo stesso mese del 2019.

Per donare basta essere in buona salute, pesare almeno 50 chili e avere tra i 18 e i 65 anni. Per prenotare la donazione è possibile chiamare il numero verde gratuito 800.310.611 (da fisso), 0442.622867 (da cellulare), 339.3607451 (cellulare per telefonate/sms) oppure via mail a prenota.trasfusionale@aulss9.veneto.it.