Giornata mondiale contro l'ipertensione, anche a Verona misurazioni gratuite

Domani, 17 maggio, la Società italiana dell'ipertensione arteriosa (Siia) e Federfarma promuovono anche in provincia di Verona la XIV Giornata mondiale contro l’ipertensione arteriosa.

Tra le iniziative previste, fino al 20 maggio, sarà possibile farsi misurare gratuitamente la pressione arteriosa nelle farmacie riconoscibili dalla locandina "Abbasso la pressione!", e sempre gratuitamente ci sarà l'opportunità di compilare un questionario incentrato sulla valutazione del proprio rischio di ipertensione. Nella provincia di Verona le farmacie che hanno aderito sono circa il 70%.

Domani mattina, misurazioni gratuite e compilazione del questionario saranno possibili anche nel gazebo installato in Piazza Bra a Verona e nella farmacia mobile che sarà presente durante il mercato settimanale di Bussolengo. Nel corso della mattinata, inoltre, l'associazione panificatori di Verona distribuirà il pane iposodico che contribuisce alla salvaguardia della salute e la Coldiretti offrirà fragole del territorio scaligero.

Sempre domani mattina all'Educandato Agli Angeli di Verona è in programma un intervento formativo rivolto agli studenti delle classi quinte del liceo. Si tratta di un appuntamento di educazione sanitaria sull'importanza della prevenzione con l'adozione di una sana alimentazione e di un corretto stile di vita. Verrà effettuato il controllo pressorio agli studenti, su base volontaria e nel totale rispetto della privacy, e anche a loro sarà offerta la possibilità di compilare un questionario dove verranno annotati i valori riscontrati che in un secondo momento verranno elaborati ai fini statistici.

Deve passare il messaggio che la Giornata Mondiale della lotta all'ipertensione è fondamentale per la tutela della salute di ciascuno di noi - ha detto Marco Bacchini, presidente di Federfarma Verona - Per questo Federfarma oltre alla giornata nazionale del 17 maggio con le iniziative di piazza ha voluto prolungare di altri 3 giorni in farmacia la possibilità di accesso alle misurazioni gratuite e alla compilazione del questionario sul rischio ipertensione. Bastano pochi minuti per salvarci preventivante la vita grazie a una pratica sanitaria assolutamente indolore. E non si tratta di uno slogan. I cittadini devono capire che la misurazione della pressione arteriosa interessa tutte le fasce di età e le conseguenze dell'ipertensione, una malattia che non presenta sintomi evidenti, possono essere gravissime: ictus e infarto per primi.