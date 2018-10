Giornata Europea contro la Tratta, una settimana di eventi a Verona

Giovedì prossimo, 18 ottobre, si celebra la dodicesima Giornata Europea contro la Tratta di esseri umani, istituita dalla Commissione Europea per sensibilizzare l'opinione pubblica e le istituzioni sui fenomeni di sfruttamento sessuale e lavorativo, accattonaggio forzato ed economie illegali forzate.

In Europa si calcola che siano quasi un milione le persone vittime di tratta o di grave sfruttamento. E ogni anno in Italia oltre 6.000 persone vengono ascoltate dai uno dei 21 progetti anti-tratta. Di queste 6.000, circa 1.000 entrano in un programma di assistenza e protezione come vittime di gravi reati.

Per richiamare l'attenzione su questi fenomeni, il dipartimento delle pari opportunità, il numero verde nazionale contro la tratta (800 290 290) e il progetto N.A.Ve (Network Antitratta Veneto) hanno organizzato una settimana di eventi e iniziative nelle città del Veneto e in altre città italiane, con diffusione di materiale informativo e il lancio di palloncini arancioni con l'hashtag #liberailtuosogno. Dal oggi, 12 ottobre, fino a giovedì 18 nelle città di Venezia, Padova, Verona, Rovigo, Treviso e Vicenza si svolgeranno mostre, dibattiti, proiezioni, laboratori, pedalate sociali, spettacoli culturali, presentazioni di libri e tavoli di approfondimento rivolti ai giovani delle scuole e alla comunità locale sul fenomeno della tratta di esseri umani. Il filo conduttore del programma di quest’anno sarà in particolare lo sfruttamento in ambito lavorativo, fenomeno diffuso in tutta Italia e non solo nel comparto agricolo.

Il fenomeno della tratta non è solo sfruttamento sessuale della prostituzione - ha sottolineato Manuela Lanzarin, assessore al sociale della Regione Veneto - ma comprende anche sfruttamento lavorativo, caporalato, accattonaggio, matrimoni forzati, riduzione in schiavitù. È un fenomeno pervasivo e sommerso, difficile da identificare.

A Verona e provincia in questi sette giorni sono in programma numerosi eventi liberi e gratuiti, alcuni proposti per sensibilizzare i cittadini, a partire dai ragazzi, altri nello specifico per aggiornare e formare gli operatori del settore. È, ad esempio, un appuntamento dedicato esclusivamente agli addetti ai lavori, in particolare agli operatori dei centri di accoglienza straordinaria locali, il convegno tecnico «Vittime di tratta nel sistema di accoglienza per richiedenti protezione internazionale», organizzato dalla cooperativa Azalea per questa mattina.

Il calendario delle iniziative aperte a tutti prende il via questo pomeriggio alle 17.30 a Verona. A Villa Buri sarà proiettato il film sul tema della prostituzione «Little go girls» grazie alla collaborazione con il Festival del Cinema Africano di Verona che prevede poi un incontro-dibattito con i referenti e con gli operatori di Azalea, che per il Progetto N.A.Ve gestisce le attività di prevenzione, contatto in strada, mediazione culturale, emersione e valutazione. A seguire, alcune iniziative proposte da associazioni del territorio: un buffet nigeriano, banchetti con vestiti confezionati dalle donne che frequentano Casa di Ramia e ospiti di Villa Buri, realizzazione di acconciature africane da parte delle ospiti del Cas di Azalea. Sarà poi la centralissima piazza Bra di Verona ad ospitare domenica 14 ottobre alle 16 il flashmob di sensibilizzazione, con performance artistica, ideato e organizzato dalle cooperative sociali Azalea e Spazio Aperto e da Dm organizzazione eventi culturali. Quasi duecento studenti delle classi quarte e quinte dell'istituto agrario Stefani-Bentegodi di San Pietro in Cariano martedì 16 ottobre incontreranno gli operatori di Azalea per il Progetto N.A.Ve per parlare di tratta e sfruttamento del lavoro. Di nuovo cinema mercoledì 17 ottobre, alle ore 21.30 nella sala Africa dei Missionari Comboniani con la proiezione di alcuni cortometraggi sullo sfruttamento lavorativo. Doppio appuntamento conclusivo per giovedì 18 ottobre. Alle 10 la proiezione di un docufilm in sala Farinati della biblioteca Civica di Verona e alle 13 l'atteso lancio di palloncini colorati all'esterno della Civica. Seguirà un momento conviviale a cura del laboratorio occupazionale Cafè Bijoux di Comunità dei Giovani.