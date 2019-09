Giornata della Didattica, più di 200 percorsi educativi per le scuole veronesi

In una Gran Guardia affollata, anche quest'anno la «Giornata della Didattica» è stata vetrina per tutti i percorsi educativi e i progetti ideati per le scuole veronesi. Iniziative pensate e previste per l'anno scolastico 2019-2020.

Oltre 200 proposte, promosse da istituzioni e associazioni, che sono state raccolte anche nella pubblicazione «I ragazzi alla scoperta di Verona», la guida di tutte le iniziative disponibili, aggiornata di anno in anno e distribuita durante la manifestazione.

Ad aprire la diciassettesima «Giornata della Didattica», organizzata dal Comune e rivolta a insegnanti, studenti e famiglie, c'erano gli assessori all'istruzione Stefano Bertacco e alla cultura Francesca Briani, oltre al dirigente dell'ufficio scolastico provinciale Albino Barresi.

«Lo scopo della manifestazione è quello di creare un'occasione di incontro e confronto tra il mondo della scuola, le istituzioni, le associazioni e le famiglie - ha detto Bertacco -. Un palcoscenico per l'offerta didattica veronese, che in 17 anni ha saputo crescere, innovarsi e coinvolgere tante realtà diverse».

«Grande l'attenzione per le attività organizzate dai musei cittadini che, ogni anno, propongono numerosi progetti per le scuole, le famiglie e i ragazzi - ha aggiunto Briani - Non più solo luoghi di esposizione e conservazione, quindi, ma spazi aperti alla vita cittadina».

Durante la giornata, si è tenuto anche il convegno "Il museo liquido. La didattica museale tra destrutturazione e nuove modalità comunicative". Nicolette Mandarano, storica dell'arte e docente dell'università Sapienza di Roma, insieme alla blogger Antonia Falcone e all'ideatore del progetto Yeah per l'inclusione sociale Fabio Liotti, hanno approfondito quelle che sono le modalità comunicative tra i musei e il mondo della scuola.