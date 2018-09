Stampa inglese a Verona per la prossima mostra alla National Gallery

L’assessore alla Cultura e al Turismo Francesca Briani ha incontrato martedì a Castelvecchio i giornalisti dei principali organi di stampa londinesi, in visita a Verona per l’imminente mostra alla National Gallery.

Dal 1° ottobre al 27 gennaio 2019, infatti, la famosa Galleria londinese ospiterà “Mantegna and Bellini”, esposizione che, attraverso le tele dei due artisti, ripercorrerà la storia della loro arte.

A Verona, il gruppo di giornalisti, circa una decina, insieme alla curatrice dell’esposizione londinese, ha visitato i luoghi che hanno ispirato Andrea Mantegna e Giovanni Bellini. Tappa obbligata, quindi, alla Basilica di San Zeno, per poi arrivare a Castelvecchio, dove sono stati accolti dall’assessore Briani e dalla direttrice del sistema museale integrato di Verona Francesca Rossi, per una breve visita nelle sale del museo. Quindi, passeggiata per il centro cittadino fino all’Hotel Due Torri, per un aperitivo sulla terrazza panoramica.

“Un’occasione per svolgere l’attività di accoglienza nei confronti non solo dei turisti ma anche della stampa, compresa quella estera, che ci segue con sempre maggiore attenzione – ha detto l’assessore Briani -. Questa visita è anche la testimonianza dell’attenzione che Verona riscontra a livello internazionale, sia per la sua ricchezza culturale ma anche per la capacità di promuoverla”.

Tra le testate londinesi presenti: Daily Mail, The Times, The Spectator, Country Life, Radio Times, Mail on Sunday, The Guardian, New Statesman, The Daily Telegraph, The Evening Standard.