Giocare a "campana" in piazza Cittadella, il Comune disegna le caselle

Poche caselle disegnate per terra e in un attimo sono tornati bambini. Tanto da sfidarsi in una gara all'ultimo saltello.

Gli assessori alle strade Marco Padovani e all'arredo urbano Francesca Toffali hanno inaugurato a Verona il nuovo gioco della "campana", da oggi, 13 marzo, presenza fissa in piazza Cittadella.

Al posto del gessetto, una pistola traccialinee in pochi minuti ha disegnato con della vernice blu le caselle numerate da percorrere saltellando.

La prima "campana" è stata realizzata in piazza Cittadella e la seconda è stata disegnata sempre oggi sul marciapiede all'inizio di via Pallone, vicino alle scuole Montanari. Altre arriveranno in tutti i quartieri, nelle piazze o nelle aree pedonali più congeniali all'iniziativa.

Un'idea che ho condiviso con l'assessore Toffali per riprendere una vecchia tradizione veronese e riproporla in chiave moderna - ha detto Padovani - Una volta si giocava nei cortili di casa, bastava un gessetto e un sassolino per divertire grandi e piccini. Vogliamo che si torni a socializzare con più facilità, offrendo occasioni di gioco e svago anche nelle aree pubbliche. Andiamo verso la stagione estiva, sono certo che i cittadini apprezzeranno.

«Un gioco che mi riporta subito ai ricordi dell'infanzia - ha detto l'assessore Toffali - e che sono certa piacerà ai bambini ma anche ai loro genitori, che lo potranno fare insieme, all'aperto e in sicurezza. Non a caso il gioco è stato disegnato sul prolungamento delle strisce pedonali. Una scelta voluta, per creare un percorso obbligato per chi arriva a piedi in piazza».