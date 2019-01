Ottava edizione di Masterchef, un 23enne veronese tra i venti concorrenti

Sono venti gli aspiranti Masterchef in questa ottava edizione del fortunato talent show culinario in onda su Sky. E tra di loro c'è anche un veronese. Si chiama Gilberto Neirotti, ha 23 anni e si è guadagnato il grembiule di Masterchef convincendo tre giudici su quattro. È stato proprio il nuovo giudice, Giorgio Locatelli, a non premiare il diaframma di manzo cucinato di Gilberto. Ma alla fine è stato lo stesso Locatelli a vestire il giovane veronese con il grembiule e a confermargli il superamento delle selezioni.

Gilberto si presenta come come uno studente di giurisprudenza che da tre anni ha messo da parte gli studi per dedicarsi alla cucina. «La mia passione è nata durante i miei soggiorni nell'agriturismo dei miei zii: circondato da verde e animali ho ricevuto molte suggestioni - ha detto - La mia cucina è molto estetica: pensare all'impiattamento e ai colori è fondamentale per me. Mi piace fare piatti ricercati e sperimentare: non ho ingredienti che amo più o meno, cerco di essere più aperto possibile. Inoltre ho un piccolo orticello che gestisco autonomamente: mi piace avere le verdure fresche e le erbe aromatiche sempre pronte. È per questo che amo andare in ristoranti stellati, quando posso permettermelo, per lasciarmi ispirare: vado a mangiare lì per cogliere il vero senso dell'alta cucina».

E il giovane veronese ha anche confessato il suo sogno di aprire un ristorante. «Un locale che crei un connubio tra arredamento italiano e cucina italiana - ha detto Gilberto Neirotti - Io e mia madre abbiamo questo progetto e vorremmo realizzarlo un giorno».