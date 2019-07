Giardino intitolato ad Alessandro Di Lisio militare della Folgore di Legnago

Oggi, 13 luglio, a Campobasso, un giardino alle spalle del monumento ai caduti di tutte le guerre è stato intitolato ad Alessandro Di Lisio, paracadutista guastatore caduto a 25 anni in Afghanistan dieci anni fa. Il militare era originario del capoluogo molisano e faceva parte dell'ottavo reggimento genio guastatori paracadutisti Folgore di Legnago.

Nell'area dedicata ad Alessandro Di Lisio sono stati posti una parte di cingolo di un carro Leopard, un paracadute e una targa in cui si legge: «Ai tanti che sono stati qui. A quelli che hanno dato molto. Ad Alessandro Di Lisio che ha dato tutto. Ganjabad (Afghanistan), 14 luglio 2009».

Alla cerimonia di inaugurazione ha partecipato anche il ministro della difesa Elisabetta Trenta. «L'impegno delle missioni internazionali va rinnovato per il valore che ha, perché la pace si porta in Italia trasportandola in tutto il mondo, non si chiudono i confini», sono state le parole del ministro Trenta, riportate da Ansa.