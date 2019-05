I giardini di Castel San Pietro sono stati intitolati ad Antonio Avena

I giardini di via Fontanelle S. Stefano a Castel S. Pietro sono stati intitolati allo storico direttore del Museo Civico di Verona Antonio Avena, ideatore dei luoghi simbolo della tragedia shakespeariana di Giulietta e Romeo.

Ad oltre 80 anni dalla valorizzazione della Casa e della Tomba di Giulietta, la città di Verona ha reso omaggio ad uno dei suoi figli più illustri. Cadeva infatti l'anno 1937, quando la casa Capuleti trovò ufficialmente posto in un edificio duecentesco della centralissima via Cappello; mentre la tomba della giovane Giulietta, così come oggi veronesi e turisti la conoscono, venne collocata tra le mura dell'antico ex convento di San Francesco al Corso, attuale sede del Museo degli Affreschi Cavalcaselle.

I giardini di Castel San Pietro sono stati ritenuti il luogo ideale per celebrare Arena, che fu l’esecutore degli importanti interventi per il recupero del Teatro Romano e per la realizzazione del suo Museo Archeologico.