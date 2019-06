Sulla gestione condivisa del verde pubblico Verona fa scuola a Roma

Si è concluso ieri, 2 giugno, a Roma, l'evento «Biennale Spazio Pubblico 2019», a cui anche Verona ha preso parte mostrando le buone pratiche di gestione condivisa del verde pubblico, attivate con il progetto intitolato «Il mio Capitale Verde: investire in conoscenza e nell'ambiente». Si tratta di una convenzione avviata da oltre un anno tra il Comune e la commissione sostenibilità dell'Università di Verona per la gestione e cura condivisa del bene pubblico.

Alla base di questo progetto, non unico a Verona, c'è il concetto della sussidiarietà orizzontale, che vede i cittadini partecipare volontariamente alla valorizzazione del proprio territorio, per il bene della comunità. Una cittadinanza attiva non solo nella cura di spazi e immobili pubblici e nella realizzazione di piccole opere, ma anche in azioni e servizi in campo sociale, culturale, ambientale, dello sport e del benessere e dell'innovazione digitale e sociale, a supporto dell'amministrazione comunale.