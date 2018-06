Germania ad un’ora da Verona con Air Dolomiti che apre le selezioni per assistenti di volo

A settembre le città riprendono vita dopo la pausa estiva, e numerose sono le iniziative che permettono di godere delle ultime giornate di sole. Air Dolomiti offre l’opportunità di raggiungere Monaco e Francoforte con tutti i comfort dei viaggi d’eccellenza. La Compagnia aerea italiana del Gruppo Lufthansa, infatti, ha ideato una tariffa speciale per vivere in prima persona le due città tedesche.

L’offerta è acquistabile per tutto il mese di giugno e permette di volare verso Monaco e Francoforte da Verona in tariffa light a 99 euro (andata e ritorno, con tasse e supplementi inclusi) nel periodo compreso tra l’1 e il 23 settembre. Un’occasione da non perdere per gli amanti di cultura e del buon cibo. Sette collegamenti giornalieri (tre per Monaco di Baviera e quattro per Francoforte) a disposizione dei passeggeri permetteranno di assecondare ogni preferenza di orario e i servizi aggiuntivi, ora disponibili on-line, garantiranno flessibilità nel gestire la propria prenotazione.

Selezioni aperte per assistenti di volo

Air Dolomiti ha annunciato di essere inoltre alla ricerca di figure professionali che desiderino intraprendere una carriera da assistente di volo. Sempre a settembre ben quattro giornate saranno dedicate alla selezione di candidati che potranno entrare a far parte della Compagnia. Le selezioni sono rivolte esclusivamente a chi non è ancora in possesso del Cabin Crew Attestation e si terranno anche a Verona il giorno 18 settembre.

Il talento più ricercato è sapersi prendere cura degli altri con gentilezza e professionalità. L’orgoglio di indossare una divisa, ottime competenze linguistiche (inglese e tedesco obbligatori), puntualità e flessibilità completano il profilo del perfetto Assistente di VoloAir Dolomiti.

Gli interessati sono invitati a compilare l’apposito form di candidatura presente sul sito www.airdolomiti.it (sezione job opportunities) selezionando un’opzione di data e luogo fra quelle disponibili. Dopo uno screening iniziale solo i candidati selezionati verranno contattati per la successiva fase di assessment. Al Recruiting Day sarà poi necessario portare un cv completo di foto (mezzo busto e figura intera).