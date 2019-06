Garden’s Wall Festival: calcio e musica d'oltremanica protagonisti in città

Divertimento e sport inglese al torneo di calcio a 5 ‘Garden’s Wall Festival’. Dal 13 al 15 giugno, dodici squadre cittadine, con indosso le maglie dei blasonati team inglesi, si sfideranno nel mini campionato organizzato agli impianti sportivi dell’Alba Borgo Roma, in via Gioia.

In palio la possibilità di assistere a un incontro di Premier League, Championship o FA Cup per la prossima stagione.

Nelle tre giornate di festival, dal pomeriggio alla sera, con ingresso gratuito, si susseguiranno partite di calcio, concerti e dj set in tema british, con la proposta di piatti tipicamente britannici e birre selezionate.

In particolare, durante la manifestazione, si esibiranno dal vivo cover band di musica inglese come i Vinnie & The Jones e i Supernova.

L’iniziativa, promossa dalla 5ª Circoscrizione, è stata presentata dal presidente Raimondo Dilara insieme al presidente della commissione circoscrizionale Sport Marco Padovani. Coinvolte nell’evento la società calcistica Alba Borgo Roma, il locale Celtic Pub e l’associazione di promozione sociale Aps Fuorimoda.

«Una bella opportunità per la Circoscrizione - ha affermato Padovani -, che oltre ad ospitare una divertente iniziativa, punta a far conoscere alla cittadinanza le tradizioni sportive di un altro paese».

Informazioni e programma del festival su www.gardenswallfestival.it e le pagine Facebook e Instagram - Garden’s Wall Fes.