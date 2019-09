Posato a Gardaland il primo mattoncino del nuovo Legoland Water Park

È stato posato oggi, lunedì 2 settembre, il primo mattoncino Lego nel cantiere di costruzione di Legoland Water Park a Gardaland, con una spiritosa cerimonia che ha visto protagonisti Prezzemolo assieme ad Aldo Maria Vigevani, CEO Gardaland e Luca Marigo, Sales and Marketing Director Gardaland. Insieme a loro alcuni simpatici e giovanissimi inviati speciali, i Kids Reporter, attori principali di un divertente TG News che racconta le novità del nuovo parco acquatico Legoland.

«È una grande giornata questa, perché iniziamo a mettere le basi concrete di un progetto a cui stiamo lavorando da tre anni. Con un investimento previsto di 20 milioni di euro, Legoland Water Park a Gardaland verrà inaugurato a giugno 2020 e si estenderà su un’area di 15 mila metri quadrati per la felicità di tantissime giovani famiglie sia italiane che straniere», ha affermato Aldo Maria Vigevani.

Il nuovo Legoland Water Park a Gardaland darà la possibilità agli amanti dei mattoncini Lego di tutte le età di divertirsi e sperimentare con la propria fantasia. La novità 2020 di Gardaland sorgerà vicino alle aree di Peppa Pig Land e Fantasy Kingdom e andrà ad implementare la già vasta offerta di divertimento adatto alle famiglie con bambini di tutte le età.

«Sarà un fantastico parco acquatico realizzato con milioni di coloratissimi mattoncini Lego dove i bambini dai 2 anni in su troveranno divertimento, esperienze uniche di costruzione Lego e giochi interattivi mentre i genitori potranno rilassarsi immersi in un paesaggio verdeggiante. Grazie a questa fantastica novità le occasioni di divertimento si moltiplicheranno, rendendo Gardaland la meta ideale per famiglie con bambini di tutte le età e permettendo di vivere giornate ancora più dense di avventura, magia e fantasia», ha aggiunto Luca Marigo.

Legoland Water Park Gardaland sarà il primo Parco Acquatico a tema Lego in Europa e il quinto Legoland Water Park, dopo quelli già esistenti all’interno dei Parchi Legoland in California, Florida, Malaysia e Dubai.