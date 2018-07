La notte magica di Gardaland: orario di apertura prolungato fino alle 23

Con l’arrivo dell'estate è tornato Gardaland Night is Magic, l'evento che permette di vivere la magia del parco divertimenti anche in versione serale. Fino al 9 settembre, l'orario di apertura viene prolungato fino alle 23, offrendo così ogni giorno cinque ore in più di divertimento. Per 85 giorni, Gardaland si trasforma in un luogo ancora più suggestivo, grazie ad un'atmosfera ricca di luci, musiche e colori. Un'occasione per vivere tutte le attrazioni del parco di notte godendo anche del panorama del lago sotto le stelle.

Quest'anno Gardaland ha deciso di coinvolgere sempre di più il mondo dei social network. Gli ospiti potranno diventare, infatti, co-protagonisti dello spettacolo serale perché vengono invitati a scattare foto e a condividerle su Instagram. Le foto più belle vengono poi inserite in un video che, a fine spettacolo, viene proiettato sul ledwall in Piazza Valle dei Re.

Intanto, i visitatori hanno già avuto modo di scoprire le diverse novità offerte da Gardalanda per la stagione 2018, a partire dal Pappa Pig Land. Le nuove proposte, però, sono rivolte a tutta la famiglia. E così, gli ospiti più affezionati saranno sorpresi anche dal rinnovamento dell'iconica attrazione de I Corsari che si presenta in una veste più moderna con effetti di video-mapping in alcuni tratti del percorso.

Non mancheranno gli show e le esibizioni di grande livello, con due originali nuovi spettacoli: "Gardaland on Broadway", uno straordinario medley di memorabili musical e "5 Elements", un viaggio straordinario alla scoperta di un mondo segreto nel cuore del pianeta Terra.

