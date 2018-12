Un villaggio a tema e le luci di Natale accendono il Gardaland Magic Winter

Manca poco ormai all’inizio delle vacanze natalizie ma a Gardaland le luci del Natale si sono già accese da tempo grazie a Gardaland Magic Winter, il suggestivo evento – in programma il 22, 23 e 24 dicembre e poi ininterrottamente dal 26 dicembre al 6 gennaio 2019 – durante il quale il Parco è avvolto in un’incantevole atmosfera natalizia.

Favolosa novità di questa edizione sarà poi il grande Magico Villaggio di Babbo Natale posizionato nel cuore del Parco, in piazza Valle dei Re. ll villaggio permetterà di vivere un viaggio interattivo nel magico mondo del Natale attraverso le cinque stanze tematizzate che lo compongono: il meraviglioso Minimondo, dove si potrà godere della stessa vista privilegiata di Babbo Natale quando viaggia sulla sua slitta; l’incantata Foresta di Ghiaccio, magicamente illuminata e ricca di tanti personaggi fantastici; il Laboratorio degli Elfi, dove i bambini potranno gustare i dolcetti circondati dai giocattoli appena creati; l’Ufficio Postale di Babbo Natale e la sua Casa del Polo Nord, dove i più piccoli potranno incontrare dal vivo l’amato Santa Claus.

Durante Gardaland Magic Winter le principali attrazioni rimangono accessibili e il Parco è allestito con un’incantevole tematizzazione: il divertimento assume così il fascino dei paesaggi da fiaba grazie ad affascinanti decori, meravigliose luci e scintillanti alberi di Natale.

Dall’area Colorado Boat si potrà raggiungere Piazza Valle dei Re a bordo di divertenti gommoni, per poi incontrare la pista di pattinaggio su ghiaccio che permetterà di divertirsi e cimentarsi in fantastiche acrobazie sulle note delle più celebri canzoni natalizie; nella stessa piazza, ai piedi di Ramses il Risveglio, sarà allestita per i più piccoli anche una divertente area giochi sulla neve.

Ad enfatizzare ancora più l’atmosfera natalizia ci penserà la Magic Winter Band che farà risuonare le tipiche Christmas Carol per tutte le vie del parco, mentre i visitatori potranno salire a bordo della carrozza di Natale, trainata da un vero cavallo, per una suggestiva passeggiata. I più piccoli potranno incontrare Peppa e George a Peppa Pig Land o Po e Tigre a Kung Fu Panda Land per scambiare gli auguri di Natale e scattare con loro una foto ricordo, magari sfoggiando uno dei fantastici trucchi realizzati dalle make up artist del Parco.

E che Natale sarebbe senza Albero di Natale? Grandi e piccoli non potranno che restare a bocca aperta di fronte allo spettacolo dell’Albero di Prezzemolo all’interno della Fantasy Kingdom, decorato per l’occasione con 4.000 metri di luminarie per un totale di ben 80.000 punti luce; l’albero verrà accesso ogni sera alle ore 18.00 durante la cerimonia conclusiva con un grande show di fine giornata che culminerà con una copiosa quanto entusiasmante nevicata.

Per rendere ancora più gustosa la kermesse non mancheranno anche dolci proposte da parte della ristorazione del Parco. I tradizionali banchetti in piazza Valle dei Re saranno arricchiti dai kurtos - tipici dolci ungheresi di sfoglia che ricordano i piccoli caminetti di un villaggio natalizio – che verranno realizzati dal preparatissimo staff, cotti al momento e personalizzati dagli ospiti con tanti tipi di granella. Per i più golosi vi saranno anche maxi marshmallow di quasi un metro, zucchero filato luminoso, cioccolata calda di alta qualità, castagne, mandorle pralinate, biscotti natalizi e vin brulé! Per finire, i ristoranti proporranno piatti natalizi della tradizione.

Durante Gardaland Magic Winter numerosi saranno gli spettacoli a tema che permetteranno ai visitatori di immergersi totalmente nella fantastica atmosfera natalizia del Parco insieme agli amici e alla famiglia.

All’apertura dei cancelli, come ormai da tradizione, l’amato Prezzemolo - insieme ai ballerini - darà il benvenuto agli ospiti coinvolgendoli subito nella magica atmosfera natalizia con la nuova colonna sonora dello spettacolo “Welcome to Gardaland Magic Winter”.

Presso Gardaland Theatre andrà poi in scena un nuovo grande spettacolo di Natale con canzoni eseguite dal vivo, spettacolari coreografie, favolosi costumi e artisti internazionali che si esibiranno in incredibili numeri acrobatici. Naturalmente non mancherà il protagonista indiscusso delle feste: Babbo Natale; al Teatro della Fantasia il fantasista Pass Pass presenterà a grandi e piccoli un nuovo e divertente spettacolo ricco di trovate, sorprese e comicità.

Presso il Palatenda, a grande richiesta, rimarrà in cartellone lo show “5 Elements”, che si è recentemente aggiudicato il premio come Miglior Show Indoor durante i Parksmania Awards 2018, gli Oscar dei Parchi Divertimento. Novità all’interno del palinsesto degli spettacoli della stagione, “5 Elements” propone un viaggio attraverso i 5 elementi con acrobazie, effetti speciali e video-mapping capaci di coinvolgere e stupire tutti gli spettatori. A concludere le giornate in allegria sarà come sempre la simpatica Magica Parata di Natale che, snodandosi lungo le vie del Parco, raggiungerà l’area Fantasy Kingdom per l’inizio della cerimonia conclusiva.

Per tutto il periodo di Gardaland Magic Winter, acquistando il biglietto di ingresso al Parco, si avrà la possibilità di accedere anche a Gardaland SEA LIFE Aquarium, dove continuare a vivere la suggestiva atmosfera natalizia grazie alla tematizzazione dell’acquario.

Quest’anno, in particolare, in linea con la sua attività di sensibilizzazione dei Visitatori ai temi ambientali e per coinvolgere attivamente anche i più piccoli nella salvaguardia dell’ambiente, Gardaland SEA LIFE Aquarium propone un Natale ecologista: durante Gardaland Magic Winter, infatti, tutti i bambini che visiteranno l’Acquario avranno la possibilità di scrivere dei pensieri con i loro desideri per un mondo più attento alla salute dell’ambiente e al rispetto delle creature che lo abitano; tutti i pensierini verranno raccolti e conservati in una scatola dei desideri.

La scatola verrà aperta sabato 22 dicembre e alcuni pensierini, scelti a sorte, verranno inseriti in apposite palline di Natale che un simpatico Babbo Natale subacqueo andrà ad appendere ad uno speciale albero sottomarino, sotto gli occhi di tutti i visitatori che, alle ore 16.30, potranno assistere dal tunnel oceanico a questa scenografica immersione tra squali, razze e pesci colorati.

Inoltre, alla fine del periodo natalizio, per sensibilizzare ancora più persone al tema della protezione ambientale, i cinque pensierini più originali verranno pubblicati sui canali social di Gardaland Resort.

Infine, ogni sabato di dicembre alle ore 13.00 e alle 17.00, sull’affascinante sfondo della vasca oceanica, i bambini potranno ascoltare una speciale fiaba natalizia in compagnia di Babbo Natale.