Gabriele Muccino insegnante alla scuola Studio Cinema di Verona

Il regista Gabriele Muccino e l'assessore alle manifestazioni di Verona Filippo Rando hanno inaugurato in sala Arazzi, il nuovo "anno scolastico" di Studio Cinema, la scuola specializzata nella formazione cinematografica dedicata ai giovani.

È un grande onore per la città - ha detto l'assessore Rando - ospitare un regista di questo livello. Non solo ha saputo ottenere grandi successi come artista, ma si è messo a disposizione degli studenti per trasmettere il suo patrimonio di conoscenze e di esperienze di altissimo livello. Un ringraziamento va a Studio Cinema perché sa avvalersi di insegnanti di questo calibro e un augurio va agli studenti con l'auspicio che, a partire da qui, possano apprendere, studiare, provare e avere la possibilità di sbagliare nel mondo del cinema.