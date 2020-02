Furti nelle case. «Servono più controlli a San Massimo e Basson»

«Visti i numerosi furti in abitazione che hanno colpito nell’ultimo periodo in particolare i quartieri del Basson e di San Massimo», il consigliere della terza Circoscrizione di Verona per il Partito Democratico, Riccardo Olivieri, ha presentato una mozione per invitare l'ammnistrazione comunale a potenziare in zona i controlli da parte delle forze dell’ordine.

Il consigliere chiede inoltre di organizzare, in coordinamento con gli organi di polizia di Stato e locale e di esperti di sicurezza, incontri pubblici sul territorio al fine di istruire i cittadini sui comportamenti che è opportuno tenere per per prevenire e contrastare i furti in casa. «Questo fenomeno mina in profondità il legame sociale e il senso di sicurezza, ritengo sia dunque importante parlarne e far sentire alle vittime la vicinanza delle istituzioni e delle forze dell’ordine fornendo a tutti gli interessati le corrette informazioni onde evitare soluzioni fai da te che spesso producono più problemi di quanti vorrebbero risolverne», chiosa Olivieri.