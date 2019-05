La funivia di Malcesine si tinge di rosa per celebrare il 102° Giro d'Italia e l'arrivo a Verona

In rosa fino ai quasi 1800 metri della stazione d’arrivo del Monte Baldo. La Funivia Malcesine – Monte Baldo celebra il 102° Giro d’Italia e la sua straordinaria conclusione a Verona, colorando di rosa una delle sue nuove cabine. Alla conferenza stampa ha partecipato il presidente di Funivia Malcesine – Monte Baldo Pier Giorgio Schena. Un volo dalle sponde del Garda fino alle cime del Baldo per riannodare i fili di una passione sportiva che attraversa l’Italia e l’intera provincia di Verona. La nuova cabina con i colori del Giro è già in funzione e fa da testimonial d’eccezione al grande appuntamento di domenica prossima. La cabina manterrà questa speciale livrea durante l’intera stagione turistica.

Ma non solo, perché la Funivia Malcesine – Monte Baldo sarà uno dei protagonisti del Villaggio del Giro allestito alla partenza dell’ultima crono, davanti al Pala Expo di Veronafiere. Negli spazi aperti al pubblico saranno posizionati una storica cabina della funivia, utilizzata fino al 2001 per portare in vetta sportivi e turisti, e poi il grande gonfiabile nel quale si potranno trovare tutte le informazioni per vivere una straordinaria esperienza in alta quota.

«La nostra cabina colorata di rosa – spiega Pier Giorgio Schena, presidente di Funivia Malcesine - Monte Baldo – vuole essere un omaggio alla passione che il Giro d’Italia continua a far vivere a tutto il Paese. Il Giro è una manifestazione sportiva, ma è anche una festa che riesce ad arrivare fino alle vette più alte. La Funivia di Malcesine, che fin dal 1962 promuove lo sport, la bellezza e la montagna non poteva mancare a un appuntamento di questa rilevanza. Per questo abbiamo deciso di essere presenti, in sinergia con il Comune di Verona e Veronafiere, anche alla partenza della cronometro per raccontare che, in un ideale connubio con la tappa del Giro, il nostro territorio e il Baldo offrono straordinarie possibilità di fare sport, andare in bici e fare attività all’aria aperta».

L’area esperienziale allestita da Funivia Malcesine – Monte Baldo, nei pressi del Pala Expo, rimarrà aperta durante l’intera giornata di domenica 2 giugno e sarà a disposizione di turisti, cicloamatori e sportivi per dare informazioni sulle opportunità della nuova stagione.