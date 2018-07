Funicolare: "180 mila passeggeri l'anno? Non si ferma mai ed è inadeguata"

Consigliamo di tenere bene ingrassati gli ingranaggi della funicolare: se sono corrette le cifre fornite dal presidente Agec Niccolai, quella povera struttura non è mai ferma: 180 mila passeggeri l’anno significa che ci sono 560 turisti al giorno per 365 giorni all’anno. Considerato che resta aperta 10 ore al giorno d’estate e 6 ore al giorno in periodo invernale, fa un bel via vai, a meno che non si contino come passeggeri anche mosche e zanzare che entrano in cabina...