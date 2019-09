Friday for Future, protesta e ironia: Mosconi e Angela "con i manifestanti"

Tra i cartelloni sfoggiati dai manifestanti, che il 27 settembre si sono riversati in 160 piazze italiane per chiedere provvedimenti concreti contro i cambiamenti climatici, alcuni "brillano" per la loro ironia e non possono non strappare un sorriso.

«Ma chi è quel mona che continua ad inquinare» con l'immagine di Germano Mosconi, giornalista veronese andato alla ribalta del web per le sue sfuriate fuorionda e tristemente scomparsi nel 2012, è la scritta comparsa nel centro di Vicenza, che sta spopolando anche sui social.

A Verona però non sono stati da meno, ma questa volta il soggetto preso in causa è stato il noto divulgatore scientifico Alberto Angela. «The planet is hotter than Alberto Angela» ha scritto qualche fan del personaggio televisivo, arruolato a sua volta tra i "seguaci" di Greta Thunberg.



Il cartello apparso a Verona - Foto Davide Papetti

Gallery