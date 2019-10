In 100mila nel Basso Garda, tutti a vedere l'air show delle Frecce Tricolori

Il Basso Garda ieri, 6 ottobre, è stato invaso da circa 100mila spettatori, i quali hanno assistito all'Air Show «Ali su Desenzano» delle Frecce Tricolori.

La grande partecipazione non poteva non creare qualche problema alla circolazione stradale, ma i disagi automobilistici sono stati ripagati dallo spettacolo offerto in cielo dalla pattuglia acrobatica italiana, anticipata dalla simulazione di un salvataggio in acqua e dall'esibizione di altri stupendi velivoli che hanno tenuto tutti con il naso in su.