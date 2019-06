La prima del festival lirico trasmessa in diretta su Rai1 dall'Arena di Verona

L'attesissima prima del Festival lirico 2019 sarà trasmessa in diretta dall'Arena di Verona su Rai1. La notizia è stata confermata in via ufficiale da più parti, non ultimo lo stesso sindaco di Verona Federico Sboarina che si è detto inevitabilmente soddisfatto per il risalto che l'iniziativa potrà così avere a livello nazionale.

Venerdì 21 giugno sarà una serata davvero speciale, con l'inaugurazione del festival lirico areniano che vedrà sul palco la rappresentazione de "La Traviata" di Giuseppe Verdi, per la regia del grande maestro recentemente scomparso Franco Zeffirelli. Un'emozione nell'emozione, per una notte che non potrà rivelarsi anche un grande omaggio all'artista fiorentino così amato anche a Verona e, a sua volta, innamorato della città scaligera.

A condurre la serata ci sarà Antonella Clerici, da segnalare inoltre la partecipazione straordinaria di Vittorio Grigolo. Tra gli ospiti illustri, su tutti, vi sarà il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ma anche altre importanti cariche dello Stato come la presidente del Senato Casellati, i ministri Tria, Trenta, Centinaio e Stefani.