Nel 2019, Francesco Renga torna in tour e a maggio canterà in Arena

Arena di Verona e Teatro Antico di Taormina. Francesco Renga ha annunciato due tappe del tour che lo porterà nel 2019 ad esibirsi dal vivo in Italia. E una di queste tappe sarà Verona. Renga canterà all'Arena il prossimo 27 maggio e su TicketOne è già cominciata la prevendita.

«Come ormai avrete capito il 2019 sarà pieno di sorprese, a partire dal mio nuovo disco di inediti in primavera», ha fatto sapere Francesco Renga attraverso la sua pagina ufficiale su Facebook. E oltre al disco, ha aggiunto: «Sono davvero felice di tornare a esibirmi in due luoghi così magici e prestigiosi per la musica italiana come l'Arena di Verona e il Teatro Antico di Taormina. Sarà fantastico farlo ancora una volta insieme».

Prima di Natale, Renga aveva anche anticipato la notizia della sua partecipazione al prossimo Festival di Sanremo con la canzone "Aspetto Che Torni". A Sanremo, Renga parteciperà da solo e tra gli altri dovrà vedersela anche con Nek, con cui aveva recentemente formato un trio insieme a Max Pezzali. I tre avevano cantato all'Arena ed erano saliti anche sul palco dell'Ariston nel Festival 2018 come ospiti. Nek e Renga nel 2019 ci risaliranno come concorrenti e poi in primavera Renga lancerà il suo nuovo disco con il tour che toccherà anche Verona.