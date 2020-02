Direttamente da Sanremo Francesco Gabbani annuncia il suo primo concerto in Arena

Impegnato sul prestigioso palco dell'Ariston per il Festival di Sanremo, dove è in gara con il brano "Viceversa", il cantautore Francesco Gabbani ha annunciato a sorpresa il suo primo concerto in Arena a Verona. Il grande evento che segnerà, per ammissione dello stesso artista, un momento di passaggio nella sua carriera musicale sarà il prossimo 8 ottobre 2020.

L'annuncio ufficiale è arrivato proprio da Sanremo: «Fare l’Arena ha un valore simbolico, è un salto. - ha spiegato il cantautore Francesco Gabbani - Vorrei fare un concerto senza particolari artifici. Il live è "vero", dal vivo sono più rock mentre nei dischi sono più curato. Voglio un concerto sincero in cui canto dal vivo e mi piacerebbe avere degli ospiti, ma solo in grado di dare un valore aggiunto e con i quali ci sia vera sinergia». Tutti i fan di Gabbani sono avvisati...