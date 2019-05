Possibile presenza di frammenti di plastica: Aia ritira due lotti di prodotti

Aia e il Ministero della Salute hanno lanciato un avviso ai consumatori, per la possibile presenza di frammenti di plastica in due lotti di prodotti, spinacine e cotolette di tacchino, che in via precauzionale sono stati richiamati dal mercato.

Il provvedimento è stato preso in seguito alle procedure di autocontrollo messe in atto dalla stessa azienda e riguarda due prodotti: 'Spinacine Aia' da 220 grammi e 440 grammi (lotto 07258020) con scadenza 8 giugno 2019; 'Bigger Xxl Aia' da 280 grammi (lotto 07258011) con scadenza 8 giugno 2019.

I consumatori che avessero già acquistato uno dei prodotti dei lotti citati, sono pertanto invitati a riconsegnareli ai punti vendita in cui è stato effettuato l'acquisto: questi, stando a quanto affermato da Aia, procederanno alla sostituzione o all'eventuale rimborso.