Forza Nuova, CasaPound e antifascisti, giornata tesa a Veronetta

Giornata di tensione ideologica oggi, 22 dicembre, a Veronetta. Forza Nuova inaugura la sua Casa dei Patrioti, CasaPound Verona festeggia il primo anno di apertura del suo locale, il Mastino, e i movimenti antifascisti risponderanno con una serie di iniziative organizzate da varie associazioni nel quartiere.

FORZA NUOVA. Come spiegato dagli stessi esponenti, la Casa dei Patrioti non è la sede di Forza Nuova. Aprirà oggi alle 17.30 in via San Nazaro 46/A e la si potrebbe definire un centro per le diverse diramazioni di Forza Nuova, come il progetto Solidarietà Nazionale, in aiuto alle famiglie italiane più povere, o come l'associazione Evita Peron per le madri con minori in difficoltà, o il sindacato Sinlai o come la testa editoriale Ordine Futuro.

CASAPOUND. La Casa dei Patrioti di Forza Nuova apre oggi, ma il Mastino di CasaPound Verona è a Veronetta da un anno e oggi festeggia il suo primo anniversario sempre alle 17.30 con il presidente di CasaPound Italia Gianluca Iannone. «Ripercorrendo l'anno appena concluso - ha dichiarato il portavoce di CasaPound Verona Roberto Bussinello - ci rendiamo conto di essere gli unici che si impegnano nella difesa di Veronetta e che il Mastino è l'unico baluardo veronese dove viene custodito l'amore per la nazione».

ANTIFASCISTI. Più articolate le iniziative dei movimenti antifascisti, antirazzisti e antisessisti veronesi che convergeranno in piazza Santa Toscana alle 15 per un corteo. Già però questa mattina Veronetta 129, Anpi Verona hanno aperto eccezionalmente le loro sedi e i residenti di via XX Settembre saranno al giardino del Nani con un pranzo sociale fino a pomeriggio inoltrato. Attivo nel primo pomeriggio il Circolo Pink e Non Una Di Meno Verona sarà presente in piazza Santa Toscana con un intervento specifico su Evita Peron, l'associazione interna a Forza Nuova. Libre Verona è aperta tutto il giorno con un mercato vintage del libro usato e Potere al Popolo Verona chiuderà la giornata con "Poesie dall'altro mondo", reading di poesie e storie migranti, alle 19 nel Circolo Pink di via Cantarane.

A questa iniziativa aderiscono tra gli altri anche Assemblea 17 dicembre, Cub, Paratodos, Aned Verona, Pink Refugees, Rifondazione Comunista Veronetta e Azione antifascista Verona.