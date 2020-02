Ancora forte vento in arrivo in Veneto: nuova fase di attenzione in Regione

Il Centro funzionale decentrato della Protezione Civile del Veneto, in considerazione delle previsioni meteo, ha emesso un avviso nel quale viene decretata la fase operativa di attenzione per forte vento (da riconfigurare, a livello locale, in fase operativa di pre-allarme o allarme, a seconda dell’intensità) sulle zone montane e pedemontane di tutto il Veneto dalla mezzanotte di giovedì 26 fino alle ore 14 di venerdì 28 febbraio. Un'allerta che si accoda dunque a quelle lanciate nei giorni scorsi, che avevano riguardato anche le zone pianeggianti.

Le previsioni come da Meteo Veneto indicano infatti, per venerdì 28, nella notte e fino alle ore centrali, venti forti settentrionali sulle zone montane, a tratti molto forti in alta quota; raffiche di Foehn anche forti nelle valli e localmente sulla pedemontana.

